Lajcak, il prossimo presidente dell’Assemblea ONU riconosce il crescente peso della Cina nel mondo Durante una visita ufficiale a Pechino in concomitanza con la sua elezione alla presidenza della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Affari esteri slovacco Miroslav Lajcak ha incontrato l’ex ministro degli Affari esteri Yang Jiechi, oggi uno dei maggiori consiglieri del presidente Xi Jinping e tra i più influenti politici cinesi. Lajcak, come l’ufficio stampa del ministero, ha ringraziato la Cina per il sostegno che ha ricevuto lo scorso anno quando era candidato al posto di segretario generale dell’ONU e ha presentato le sue priorità come capo della 72a ‘Assemblea Generale dell’organizzazione. L’ONU, ha detto, «è l’organizzazione più rappresentativa e importante» che ci sia, ma »la leadership globale è qualcosa che richiede sostegno e assistenza da tutti i più importanti paesi, tra i quali la Cina». Comprendiamo, ha sottolineato il politico slovacco, «il crescente ruolo della Cina nell’affrontare le sfide globali e regionali», tra cui spiccano i cambiamenti climatici e l’attuazione del programma di sviluppo per l’Agenda 2010 per lo Sviluppo Sosteniible: «sono convinto che la reciproca cooperazione ha molto da offrire a entrambe le parti». Lajcak ha sottolineato come sia la Cina oggi a guidare il mondo nel settore climatico dopo il ritiro degli Usa dall’accordo sul clima di Parigi. Lajcak ha confermato la posizione di continuità della Slovacchia nel rispettare in pieno la sovranità e integrità territoriale della Cina e la politica One China, avvalorando il principio di non interferenza negli affari interni del Paese del dragone. (Red) –

Foto cc-by-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Torna il gran caldo nella Slovacchia occidentale, da mercoledì 33 gradi Malfunzionamento al satellite skCUBE, si fanno test a terra per trovare soluzioni »