Torna il gran caldo nella Slovacchia occidentale, da mercoledì 33 gradi

Sta progressivamente arrivando in Europa un’altra ondata di grande caldo a causa del ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che è prevista colpire anche la Slovacchia occidentale a partire da mercoledì 19 luglio, con temperature che dovrebbero raggiungere i 33 gradi. L’Ufficio Idrometeorologico Slovacco (SHMU) ha pertanto emesso una allerta di primo livello (di tre) per l’ondata di calore tra le due e le sei pomeridiane di quel giorno. Ad essere colpite saranno la Regione di Bratislava e aree delle regioni di Trnava e Nitra. SHMU ricorda come le alte temperature rappresentino un potenziale pericolo per la salute, l’attività fisica e la creazione di incendi.

**

Vedi sul nostro sito le previsioni meteo per i prossimi giorni.

(Red)

–

Foto Peyesces/CC0