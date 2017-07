Alle donne un terzo dei posti manageriali nelle imprese slovacche Nelle grandi imprese della Slovacchia un terzo dei dirigenti di fascia alta sono donne, secondo i dati segnalati dalla società di consulenza Bisnode Slovensko e pubblicati da , in particolare in aree quali risorse umane (fino all’82,5%), finanza (56,1%) e marketing (50,7%). Nel complesso, il numero di donne presenti nel top management delle grandi società è cresciuto di un punto percentuale nell’ultimo anno, ma settori come l’IT (6,6%) e la direzione generale (9%) rimangono ancora domini prevalentemente maschili, dice Bisnode, il cui database contiene dati sulle 1.375 più grandi e importanti aziende in Slovacchia, nelle quali sono impiegate 3.204 donne nelle posizioni dirigenziali. Le donne in Slovacchia sono più rappresentante ai vertici aziendali di quanto avvenga nella vicina Repubblica Ceca (dove è donna un quarto dei manager di alto livello), ma ancora non raggiungono la media dell’Unione europea. Diversi studi dimostrano tuttavia, nota Bisnode, che avere donne nelle posizioni gestionali contribuisce alla stabilità e redditività delle imprese. (Red) –

