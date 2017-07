Occupazione, a maggio crescita nell’industria del 2,2% annuo

Nel maggio 2017 l’occupazione in Slovacchia è crescita su base annua in diversi settori, secondo l’annuncio fatto oggi dall’Ufficio di Statistica slovacco, soprattutto nel settore dell’ospitalità (11,5%) e in ristoranti e bar (8,2%). Altri aumenti rilevanti sono quelli registrati nelle aziende di vendita e riparazione di autoveicoli (+8,1%), nelle attività informatiche e delle comunicazioni (+5%), nelle società di trasporto e immagazzinamento (+4,3%), nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (entrambi del 3,8%).

Un aumento generalizzato dei tassi di occupazione medi lo si vede anche nei primi cinque mesi del 2017, in particolare con crescite del 9,1% nel settore degli alloggi, dell’8,5% in ristoranti e bar, del 7,9% nei servizi di vendita e riparazione di autoveicoli.

(Red)

–

Foto /CC0