Stipendio medio in crescita del 3,1% a maggio nell’industria, del 9,7% nella ristorazione Il salario nominale medio nell’industria slovacca è aumentato nel maggio 2017 del 3,1% su base annua, raggiungendo la somma di 1.042 euro lordi, ha riferito oggi l’Ufficio di Statistica slovacco, rilevando che la crescita più significativa è stata registrata nel settore della ristorazione, dove gli stipendi sono saliti del 9,7% a 428 euro in media. Altri aumenti importanti si possono notare nelle aziende di trasporto e magazzinaggio, con lo stipendio salito dell’8,4% a 889 euro, nella vendita al dettaglio del 5,4% a 684 euro, nei servizi di mercato selezionati del 5,1% a 873 euro e nelle costruzioni del 4,1% a 662 euro. Solo nelle aziende del settore tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) si è vista una flessione di mezzo punto percentuale a 1.636 euro. Anche per quanto riguarda il salario reale medio, in maggio ristoranti e bar hanno visto un aumento dell’8,6% annuo, del 7,2% nel settore dei trasporti e magazzini, del 4,3% nei negozi al dettaglio, e del 4% nei servizi di mercato selezionati, con unica eccezione il comparto ICT dove i salari reali sono scesi in media dell’1,6%. Per i primi cinque mesi dell’anno si nota una crescita dei salari medi mensili del 9,5% in ristoranti e bar a 427 euro lordi, del 7% nella vendita al dettaglio a 659 euro, del 6,4% nei trasporti e magazzini a 875 euro, del 4,3% sia nel commercio all’ingrosso per 883 euro che nei servizi di mercato selezionati per uno stipendio medio di 876 euro, e del 3,9% nell’industria a 1.005 euro. Il calo nell’ICT nei primi cinque mesi di quest’anno ammonta al 3,5%, e i salari sono stati pari a 1.692 euro. (Red) –

