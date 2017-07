Italia Soccer Camp, invito in Italia per tre giovani promesse del calcio slovacco

Pavol Kondela, Marco Mravec e Samuel Záhumenský, undici anni i primi due e dodici il terzo, sono i tre piccoli talenti selezionati venerdì scorso tra un centinaio di partecipanti dell’Italia Soccer Camp Bratislava 2017 per un addestramento ulteriore nel Belpaese. I tre campioni in erba sono infatti stati scelti per rappresentare il calcio slovacco durante un Soccer Camp europeo al centro nazionale di Coverciano, in Italia da “silver fox” Fabrizio Ravanelli, leggendario attaccante degli anni Novanta che ha nel palmarès due scudetti del campionato italiano e due coppe Italia, equamente divisi tra la Lazio e la Juventus, mentre in Europa vanta una Coppa Uefa e una Champions, entrambe con i bianconeri.

Le future speranze del pallone slovacco hanno avuto modo di allenarsi per una settimana a Bratislava e seguire i consigli di istruttori italiani, imparando diversi segreti a livello teorico e poi nella messa in pratica direttamente sul campo. Alla fine del ciclo è intervenuto Fabrizio Ravanelli, che ha allenato per anni le giovanili bianconere e ha dispensato i suoi suggerimenti per poi selezionare i tre ragazzini migliori da una rosa di un centinaio di calciatori e calciatrici tra i 7 e i 14 anni. Ravanelli ha detto che non è stato facile scegliere, perché come ha potuto constatare, i giovani slovacchi «giocano con il cuore e assorbono con tenacia le conoscenze e i segreti» di questo sport. Secondo lui sono diversi dei ragazzi partecipanti che «faranno bene» nel calcio slovacco.

Si è così conclusa la sesta edizione dell’Italia Soccer Camp in Slovacchia, un evento sostenuto localmente da VUB Banka e a livello globale da Banca Intesa insieme con l’associazione italiana di calcio Azzurrissimi che raccoglie ex calciatori della nazionale che intendono proseguire la loro esperienza sportiva come «ambasciatori del calcio».

(La Redazione)