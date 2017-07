Autostrade, solo 97 chilometri in costruzione nel 2016, appena 10 aperti al traffico Nel 2016 in Slovacchia erano in costruzione 97 chilometri di autostrade e superstrade, mentre solo una sezione di 9,5 chilometri, la tangenziale di Banovce nad Bebravou (regione di Trencin), è stata completata e aperta al traffico. Il rapporto fatto dalla Società nazionale delle autostrade (NDS) e dal sito hnonline.sk, mostra che nel 2016 erano in corso di costruzione 37 chilometri in meno rispetto all’anno prima, e appunto appena il 10% del totale in via di completamento è stato reso disponibile al Paese. E questo nonostante nel settore si continui a pompare milioni di euro dai fondi statali ed europei, dice il sito. Il ministero dei Trasporti riconosce i problemi, e a maggio ha spinto per cambiare la legislazione, velocizzando i lavori preparatori anche prima che sia conclusa la procedura di esproprio dei terreni sui quali devono essere costruiti i tracciati autostradali, ma la misura potrebbe non essere sufficiente, dice l’articolo. (Red) –

