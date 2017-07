Produzione industriale, a maggio crescita del 5,1% in Slovacchia Nel mese di maggio la produzione industriale della Slovacchia ha registrato una crescita del 5,1%, grazie soprattutto all’aumento del 15,8% nelle forniture di elettricità, gas, vapore e aria condizionata, coadiuvata da un +4,3% della produzione manifatturiera e malgrado il calo del 5,4% nel settore minerario ed estrattivo. L’Ufficio di Statistica, che ha pubblicato oggi il rapporto mensile, ha spiegato che a dati destagionalizzati la produzione industriale a maggio è cresciuta del 3,8% rispetto al mese precedente. Da gennaio a fine maggio la produzione industriale del Paese ha visto un aumento del 4,9%, dove si mette in luce in particolare il +8,4% nelle forniture di elettricità, gas, vapore e aria condizionata e del 4,6% nell’industria manifatturiera. (Red) –

Foto transport.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Problemi per il satellite slovacco skCUBE Al presidente Kiska è nato il quinto figlio »