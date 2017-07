Aeroporto di Bratislava, a giugno numero di passeggeri record negli ultimi nove anni Sono stati 187.363 i passeggeri transitati nel mese di giugno 2017 per l’aeroporto M.R.Stefanik di Bratislava, il numero più alto dal 2008, in crescita del 12% sull’anno passato. Tra le ragioni, la gestione della società aeroportuale indica in parte l’inizia di una stagione estiva prevista essere più favorevole dello scorso anno, quando a intaccare i risultati erano stati sviluppi geopolitici e legati alla sicurezza in tutto il mondo. Secondo le previsioni, questa estate l’aeroporto dovrebbe vedere il passaggio di oltre 500.000 viaggiatori tra arrivi e partenze, con una crescita stimata del 30%, grazie soprattutto al traffico charter, per il quale sono in programma circa 2.000 voli per destinazioni come Antalya in Turchia, Hurghada in Egitto e Capo Verde. Nel primo semestre 2017 il numero di passeggeri gestiti dall’aeroporto è cresciuto del 3% su base annua, con un totale di 735.795 persone. I voli più popolari da Bratislava sono quelli diretti a Londra, Dublino, Mosca, Milano e Bruxelles. Crescita anche per il traffico cargo, con un volume di merci trasportate nel prime semestre 2017 di 11.718 tonnellate, superiore del 7% rispetto all’anno scorso. (Red) –

