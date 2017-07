Accordo Slovacchia-USA per l’interscambio di informazioni sulle multinazionali I rappresentanti di Slovacchia e Stati Uniti hanno concluso un accordo bilaterale che permetta alle autorità fiscali di accedere a informazioni sulle multinazionali. La Slovacchia è il primo dei paesi di Visegrad (gli altri sono la Repubblica Ceca, la Polonia e l’Ungheria) ad avere firmato un tale accordo nel quale si stabiliscono gli standard, le scadenze e gli aspetti tecnici dello scambio automatico di informazioni complete sui gruppi di imprese multinazionali e la loro struttura, profitti, proprietà, numero di dipendenti e dati fiscali. I rapporti saranno analizzati al fine di identificare pratiche dannose che possono portare al trasferimento fittizio di utili verso i paradisi fiscali. Grazie a queste informazioni le autorità fiscali saranno in grado di ottenere una panoramica del flusso dei profitti delle multinazionali e delle società di comodo. Oltre che agli Stati Uniti, dove ha sede la maggior parte delle multinazionali, le autorità fiscali slovacche riceveranno segnalazioni provenienti da più di 50 paesi. (Fonte ) –

