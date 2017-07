Bratislava: le imprese hanno incontrato i diplomatici economici slovacchi nel mondo

Nel primo Slovak Export Forum gli imprenditori slovacchi e stranieri hanno avuto l’opportunità di incontrare e negoziare personalmente con ambasciatori e i consiglieri economici delle ambasciate slovacche in oltre 60 paesi in tutto il mondo. L’evento, che ha avuto luogo il 21 giugno a Bratislava, è stato organizzato dal Business Center del Ministero degli Affari esteri ed Europei della Repubblica Slovacca in collaborazione con l’Agenzia slovacca per gli investimenti e lo sviluppo del commercio (SARIO). Lo Slovak Export Forum 2017 è stato presentato come uno strumento innovativo di sostegno statale per gli esportatori e gli imprenditori interessati ad espandersi sui mercati esteri.

Durante le riunioni di lavoro (B2G – business to government), gli imprenditori hanno potuto acquisire informazioni di prima mano sulle opportunità di business negli specifici paesi di interesse. I diplomatici economici, d’altra parte, hanno avuto la possibilità di incontrare aziende, prodotti e servizi slovacchi che hanno un potenziale di successo nelle aree territoriali di loro competenza.

All’evento hanno partecipato 104 aziende e 62 diplomatici economici, insieme a consulenti Sario ed esperti in finanza e assicurazioni di Eximbanka, l’istituto bancario statale che assiste gli esportatori, per un totale di oltre 200 partecipanti. Si sono tenuti 531 incontri e consultazioni personali. Uno dei risultati della manifestazione è stato un rapporto che identifica il potenziale e le opportunità per la diplomazia economica della Repubblica Slovacca nel mondo.

Il Forum è stato aperto dal segretario di Stato del Ministero degli Affari esteri ed Europei Lukas Parizek, dal ceo di SARIO Robert Šimoncic e dal direttore generale di Eximbanka, Dusan Keketi.

Nel corso della conferenza di tre giorni è stata sottolineata la necessità di sinergie tra i diversi strumenti di sostegno statale per promuovere gli interessi commerciali degli esportatori slovacchi nei mercati esteri. Secondo i rappresentanti delle imprese e i consiglieri economici delle ambasciate, che hanno discusso le principali sfide del settore commerciale, la cooperazione multi-laterale in questo campo rimarrà una delle idee chiave.

