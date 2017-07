US Steel: salta la vendita ai cinesi dell’impianto di Kosice Il passaggio ai cinesi della più grande acciaieria slovacca non si farà più. Secondo fonti dell’emittente radiotelevisiva RTVS la società HeSteel Group ha concluso senza accordo i colloqui con la United States Steel Corporation per l’acquisizione del suo impianto slovacco di Košice. La presunta motivazione del ritiro dai negoziati, Trend, sarebbe la decisione delle autorità cinesi di fermare tutti gli investimenti esteri per cercare di risolvere i problemi nell’economia nazionale. Le due società hanno rifiutato alcun commento sulla situazione attuale. Secondo quanto detto dall’analista Peter Balaz dell’Università di Economia di Bratislava a RTVS, in un breve periodo di tempo sono usciti dal paese del dragone più di un triliardo di dollari americani per investimenti all’estero, un fatto che ha indebolito l’economia locale. Ragion per cui il governo ha sospeso per il momento l’esportazione di capitali. Giovedì scorso il primo ministro slovacco Robert Fico ha ribadito che se ci sarà un cambio di proprietà in quello che è uno dei maggiori datori di lavoro in Slovacchia, con oltre 11mila dipendenti diretti oltre ad altre migliaia impiegati nell’indotto, lo Stato ha interesse ad entrare nell’azionariato e rinforzare così la sua posizione in uno dei più importanti investimenti strategici nel Paese. La possibile vendita della US Steel Kosice è stata complicata in aprile dal verdetto di un tribunale regionale che ha vincolato due terzi del terreno industriale su cui sorge la fabbrica a favore di Adams & Co, una società anonima statunitense che reclama il pagamento di 16 milioni di euro in base a un caso giudiziale risalente agli anni ’90. I colloqui tra US Steel e i cinesi erano già stati interrotti a maggio, dopo che poche settimane prima sembravano già conclusi positivamente per un controvalore di 1,4 miliardi di euro. (Red) –

