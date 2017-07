Le banche slovacche scambiano informazioni sui clienti stranieri

Gli istituti bancari che sono membri dell’Associazione Bancaria Slovacca (SBA) hanno fornito informazioni all’Amministrazione Finanziaria della Repubblica Slovacca sui conti dei clienti esteri e sulla loro identità. Lo scambio automatico di informazioni è entrato in vigore alla fine di giugno e riguarda anche i dati sui saldi di conto dei residenti fiscali in altri paesi. Lo scambio elettronico delle informazioni avverrà regolarmente ogni anno tra la Slovacchia e gli altri paesi dell’UE, anche sulla base di uno standard comune creato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE).

(Fonte RSI)