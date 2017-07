Da oggi a Trieste il Western Balkans Summit 2017

TRIESTE\ aise\ – Si terrà oggi 10 luglio e domani a Trieste il Western Balkans Summit, appuntamento cui parteciperanno 13 capi di Stato e di governo (Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Slovenia, Albania, Bosnia Erzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia-FYROM, Kosovo, Montenegro e Serbia), con i rispettivi ministri degli Affari esteri, dei Trasporti e dello Sviluppo economico, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, il Commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati per l’allargamento Johannes Hahn, il Commissario europeo ai trasporti Violeta Bulc, e anche i vertici di Organizzazioni Internazionali e delle Banche di sviluppo.

In prefettura nella città giuliana si incontreranno i leader dei paesi partecipanti, mentre nel Palazzo della Regione si riuniranno i ministri degli Esteri e dei Trasporti. Infine, in Stazione marittima avrà luogo il Business Forum alla presenza dei ministri dello Sviluppo economico.

I temi economici avranno un rilievo particolare nei lavori complessivi, in particolare ci sarà un focus su: ampliamento della rete infrastrutturale balcanica e collegamento con quella europea; energia; crescita delle PMI; innovazione e sviluppo; mercato comune.

A latere delle iniziative ufficiali si svolgeranno il Civil Society Forum, con il coinvolgimento delle personalità scientifiche, dei rappresentanti di organizzazioni culturali e della società civile e lo Youth Forum, sessione dedicata ai giovani, studenti e non, che avrà luogo all’Università degli studi di Trieste.

Infine nel pomeriggio del 12 sarà inaugurato alla Camera di Commercio in piazza Borsa il Segretariato generale delle Camere di commercio dei Balcani occidentali.

(aise)