Ufficiale: Milan Skriniar è all’Inter, da oggi in ritiro con la squadra nerazzurra

Venerdì l’Inter l’arrivo in squadra del difensore Milan Skriniar, detto Skrinka – armadietto – ventiduenne di Ziar nad Hronom che era arrivato in Italia, alla Sampdoria, un anno e mezzo fa, nel febbraio 2016. Difensore centrale ambidestro che ha nel fisico e nel colpo di testa le sue armi migliori, oltre a una buona velocità nel recupero in corsa degli avversari, Skriniar vestirà la maglia nerazzurra (con il numero 37, lo stesso che aveva nella Samp) per la somma di 23 milioni più bonus, il sito interlive.it, una cifra nella quale è incluso anche il cartellino di Gianluca Caprari che passa così alla Sampdoria. Con un contratto quinquennale da oggi, lunedì 10, Skrinka sarà in ritiro con i suoi nuovi compagni a Brunico, in Alto Adige per preparare la prossima stagione di campionato, proprio mentre in Slovacchia, vicino a Piestany, si stanno svolgendo le due settimane della prima Inter Academy Camp Slovakia in Europa centrale.

Ag : "Atletico Madrid aveva offerto 20 mln + bonus, bloccato dalla Fifa. Cifra cresciuta" ⚫️🔵⚽️ — Daniele Mari (@danmari83)

Voluto da Spalletti per rinforzare il reparto difensivo dell’Inter, e concluso l’affare dopo una lunga negoziazione, Skriniar diventa così il calciatore slovacco più pagato di sempre nel campionato italiano. Felice il giocatore, con il quale si è congratulato anche il collega di nazionale Hamsik. Consapevole che «l’Inter è un top club», lo slovacco ha detto che ora dovrà fare il massimo per «dimostrare sul campo quello che valgo» e guadagnarsi così un posto nella rosa titolare. Secondo , a volere il giocatore erano anche altri club, come l’Atletico Madrid, la cui offerta di 20 milioni era però stata bloccata dallo stop al mercato imposto dalla FIFA.

Skriniar, che ha esordito nella massima serie a diciassette anni nella squadra dello Zilina, è stato scelto in tutte le selezioni giovanili della nazionale slovacca, e ha esordito in quella maggiore nel maggio 2016, facendo due partite negli Europei 2016 in Francia. Presente nelle scorse settimane in Polonia nell’Europeo Under 21 come fuori quota, l’UEFA lo ha inserito nella Top11 della manifestazione continentale.

(Red)