Most-Hid, fallisce avvicinamento con SMK. Bugar: persa opportunità storica

Non ha avuto esito un tentativo di avvicinamento tra i due partiti che guardano alla minoranza ungherese, lo storico SMK, Partito della Comunità Ungherese da anni fuori dal Parlamento, e Most-Hid, creato un decennio fa dal fuoriuscito Bela Bugar per diventare “ponte” tra gli ungheresi di Slovacchia e una più ampia fetta della società slovacca di ispirazione moderata. Proprio Bugar, fa un anno al governo con il suo partito insieme ai nazionalisti di SNS e i socialdemocratici di Smer-SD dopo aver tentennato a lungo, ha detto che «abbiamo sprecato un’occasione unica». L’incontro di martedì, durato tre ore, e che si è concluso con il rifiuto di SMK di lavorare fianco a fianco con un partito “misto”, avrebbe dovuto delineare una possibile collaborazione in vista delle elezioni regionali di autunno, e poi forse anche in futuro a livello nazionale.

Bugar ha detto che SMK avrebbe preteso, per una collaborazione, che Most si trasformi in un partito etnico, che ha a cuore puramente gli interessi e i diritti della comunità ungherese in Slovacchia, un nocciolo che vale quasi il 10% della popolazione. Spiegando che ciò non sarà possibile, egli ha tenuto a sottolineare che Most-Hid è un partito in cui la società civile ha un ruolo fondamentale, un progetto nato per promuovere la cooperazione tra la componente etnica ungherese e la maggioranza slovacca, mentre SMK rimane quello che era, un partito puramente etnico, “duro e puro”.

In precedenza una dichiarazione del presidente di SMK Jozsef Menyhart incolpava del fallimento dei colloqui il “complesso di superiorità” di Most-Hid e la sua incapacità di presentare candidati idonei per una lista comune. Menyhart non ha comunque escluso che, per salvaguardare l’interesse degli ungheresi, si possano fare accordi a livello locale tra i rappresentanti dei due partiti e magari anche per le elezioni europee e le prossime parlamentari il cui termine naturale è il 2020.

(Red)

–

Foto: il capo di Most,

Bela Bugar (most-hid.sk)