Quattro occupati su dieci a Bratislava hanno un salario inferiore alla media Circa 4 persone su dieci a Bratislava e 7 su dieci nella regione di Presov hanno una busta paga inferiore allo stipendio medio del Paese, secondo un’analisi realizzata da Postova Banka e resa nota ieri. Oltre la metà degli slovacchi (il 55%) lo scorso anno ha guadagnato meno di 900 euro lordi al mese, mentre il 7% non ha raggiunto nemmeno 450 euro. Solo un quinto circa dei lavoratori a tempo pieno hanno ricevuto uno stipendio tra i 900 e i 1.200 euro al mese, il 10% tra 1.200 e 1.500 euro lordi e il 14% degli occupati a tempo pieno supera questo limite. La categoria salariale più comune in Slovacchia è tuttavia quella tra 450 e 900 euro al mese lordi. (Red) –

