Avviato oggi a Bratislava con Fabrizio Ravanelli l’Italia Soccer Camp per giovani calciatori Quasi 100 ragazzini slovacchi di talento hanno iniziato questa mattina l’Italia Soccer Camp Bratislava 2017, sesta edizione dell’evento sponsorizzato dalla banca VUB che dà la possibilità ai piccoli fenomeni del calcio di terra slovacca di imparare i segreti dei campioni e scoprire tutte le proprie carte davanti a trainer di livello internazionale. Con loro sono cinque ex giocatori professionisti italiani per prendere parte a una settimana di calcio insegnato e giocato che si concluderà il 7 luglio allo stadio FC Petržalka Academy nell’omonimo quartiere della capitale slovacca. Bambini e ragazzi, maschi ma anche femmine, tra i 7 e 14 anni potranno fare esperienza con esperto giocatori e allenatori italiani per cinque giorni pieni di formazione nei quali impareranno come gestire le situazioni più tipiche di una partita di calcio e combinare i movimenti sprecando il minimo di energia, o prendersi i tempi giusti quando si attacca la porta avversaria. L’evento è organizzato da VUB da ormai sei anni, in collaborazione con l’associazione di calcio Azzurrissimi che garantisce una formazione di primordine e lo sguardo attento di allenatori professionisti che possono osservare piccoli talenti e aprire loro un futuro nei più importanti club italiani. Sarà presente a Bratislava questa settimana anche Fabrizio Ravanelli, il leggendario “silver fox” che ha passato gli anni migliori della carriera nella Juventus. Ravanelli, che ha al suo attivo due scudetti del campionato italiano, due coppe Italia, due supercoppe italiane e una Champions League, ha allenato per anni le giovanili bianconere e in Slovacchia aiuterà i colleghi a scegliere i tre migliori ragazzi per un soggiorno di addestramento nazionale a Coverciano dove si terrà un Italia Soccer Camp europeo. Aprendo formalmente l’addestramento, la vice presidente di VUB Banka Elena Kohutikova ha detto oggi che il calcio è un grande sport, adatto a costruire nei bambini l’autodisciplina e la perseveranza. «Siamo lieti della collaborazione di Intesa Sanpaolo con i migliori calciatori italiani dell’ultimo decennio per dare ai bambini slovacchi l’opportunità di imparare dai migliori campioni». (Red) Facebook

