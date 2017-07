Sciopero finito in Volkswagen, nel nuovo contratto aumenti complessivi del 14% Si è concluso domenica 25 giugno, dopo sei giorni di fermo di produzione, lo sciopero nella fabbrica Volkswagen di Bratislava. Una serie di negoziati, che si sono tenuti giornalmente tra la direzione della società e i rappresentanti sindacali delle maestranze, hanno portato alla firma di un nuovo contratto collettivo valido fino al 31 agosto 2019. Lunedì 26 è ripresa la produzione presso la fabbrica automobilistica più grande della Slovacchia. Come ha fatto sapere l’azienda, il contratto prevede un graduale aumento degli stipendi del 4,7% dal giugno 2017, un altro 4,7% a gennaio 2018, un ulteriore 4,1% a novembre 2018 e infine il 4,1% dall’agosto 2019. I redditi di ingresso e i due livelli di reddito più bassi vengono automaticamente portati a quello che era il terzo livello. Con la corrente busta paga sarà anche liquidato un bonus una tantum di 500 euro per tutti i dipendenti pagati. I dipendenti Volkswagen godranno di una paga al 40% del loro stipendio per i primi tre giorni di malattia, e i donatori volontari di sangue avranno un aumento dei contributi. Nel 2018 e nel 2019 tutti i lavoratori dello stabilimento avranno un giorno di ferie in più. Alla fine dei due anni di contratto, gli stipendi saranno stati aumentati del 14,12%. Lo sciopero a oltranza, il primo in 26 anni di storia della fabbrica tedesca, era stato iniziato martedì 20 giugno con la richiesta di un aumento dei salari del 16% in unica soluzione, oltre a una serie di altri riconoscimenti e gratifiche. Richiesta giudicata irricevibile non solo dall’azienda ma anche dal ministro dell’Economia, il socialdemocratico Peter Ziga (Smer-SD). Secondo i sindacati non è giusto che i lavoratori slovacchi e dell’Europa dell’Est siano pagati meno dei loro colleghi in Germania e nell’Europa occidentale. In realtà Volkswagen già garantisce stipendi di tutto rispetto: il salario medio nel 2016 era di 1.804 euro lordi, senza includere gli stipendi dei top manager. (La Redazione) –

Foto audi.com Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati La mancanza di specialisti IT intacca la competitività della Slovacchia Avviato oggi a Bratislava con Fabrizio Ravanelli l’Italia Soccer Camp per giovani calciatori »