Min. Finanze: in calo le entrate per imposte sulle imprese, il resto dei conti è solido Nei prossimi anni, dice l’ultima prognosi del ministero delle Finanze slovacco redatta dall’Istituto di Politica Finanziaria (IFP) e resa nota giovedì, le casse dello Stato dovrebbero incassare meno tasse e contributi per centinaia di milioni. Si tratta di 242 milioni di euro in meno quest’anno e altri 231 l’anno prossimo, cui si aggiungono altri 200 milioni nel 2019 e 169 nel 2020, un fatto che l’istituto addebita a un calo non previsto dell’imposta sul reddito delle imprese emersa dalle dichiarazioni fiscali presentate per l’anno 2016. Il rapporto tiene conto delle dichiarazioni dei redditi di 140mila società (il 60% del totale), presentate fino al 16 giugno, e rivela una maggiore incertezza nel pronosticare le entrate fiscali perché è aumentato il numero di imprese che hanno rinviato il termine per la presentazione dei documenti e pagare le imposte, per le quali non ci sono al momento dati certi, dice l’istituto. La minore raccolta delle imposte è stata in particolare influenzata, dice il documento, da redditi imponibili più bassi insieme ad altri fattori come la compensazione di perdite pregresse. Ma ci sono anche aziende che hanno realizzato maggiori redditi grazie a positivi sviluppi macroeconomici, tra cui quelli su mercato del lavoro e domanda interna. Invariata rispetto alla precedente stima la raccolta fiscale relativa all’IVA, e sono porevisti in aumento i prelievi sociali e sanitari grazie alla maggiore occupazione. Il ministro delle Finanze Peter Kazimir ha sottolineato che rimane forte e solida la crescita del PIL e le stime per il mercato del lavoro sono buone, fattori che favoriscono una crescita generalizzata delle entrate fiscali, a parte nel settore delle imprese. Kazimir ha detto di attendere la prossima prognosi trimestrale di settembre, con i dati fiscali del 40% delle imprese, per poter meglio capire come si evolverà la situazione. (La Redazione) –

