NBS vuole alzare i requisiti per erogare prestiti al consumo

La Banca centrale slovacca NBS vuole regole più rigide per regolare il mercato dei prestiti al consumo, dopo aver recentemente stretto le maglie delle banche per la concessione di mutui e prestiti per la casa. Secondo il quotidiano economico Hospodarske Noviny la banca nazionale sta valutando di introdurre una verifica più stringente sui redditi dei richiedenti dei prestiti, lasciando intoccati i periodi di rimborso e gli importi dei prestiti.

In pratica, chi vuole un prestito dovrà dimostrare di avere requisiti specifici e redditi sufficienti per vivere anche dopo aver pagato la rata mensile del finanziamento. I clienti saranno così profilati in modo più preciso prima che venga loro concesso denaro per un acquisto. Al momento NBS sarebbe in fase di discussione con le banche sui dettagli della manovra, che verrà annunciata a breve.

(Red)