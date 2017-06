Il premier Fico annuncia un nuovo pacchetto sociale per l’autunno

Il primo ministro Robert Fico, leader del partito di maggioranza relativa Smer-SD, ha detto lunedì che in queste settimane si stanno tenendo intensi colloqui all’interno della coalizione di governo, di cui fanno parte il Partito Nazionale Slovacco e Most-Hid, per studiare misure che costituiranno il pacchetto sociale annunciato settimane fa e previsto dall’esecutivo per l’autunno. L’idea è di preparare il disegno di legge per la prima lettura in Parlamento nel mese di settembre. Entro tale data si arriverà ad alcuni compromessi con le parti sociali, ha ammesso il premier, e si conoscerà anche la stima delle entrate fiscali sulle quali si potrà decidere il ventaglio di provvedimenti che possono ottenere copertura.

Tra le misure in fase di studio vi sono un’accelerazione della crescita del salario minimo, maggiori bonus per il lavoro notturno e la reintroduzione delle gratifiche per il lavoro nei fine settimana, operazioni che non hanno un impatto importante sulle finanze pubbliche. Si tratta, ha detto Fico, di benefit introdotti da tempo nei contratti di lavoro di certe aziende, e lui crede sia giunto il momento di renderli obbligatori per tutte le imprese con l’introduzione di tali norme all’interno del codice del lavoro.

