Peter Sagan sarà presto papà

Una foto posata, scattata evidentemente da un professionista, una battuta studiata. Sembra quasi un cartellone pubblicitario, invece è un annuncio importante riguardo la propria vita privata: Peter Sagan diventerà presto papà per la prima volta e la notizia l’ha data con una foto in cui tocca il pancione della moglie Katarina Smolkova che ha in mano dei pancake. Il payoff (potremmo proprio definirlo così) è: “Immagino che non sia per i troppi pancake. La vita è tutta una questione di amore”.

C’è da dire che chi segue Sagan tra gare e social network il sospetto che Katarina fosse incinta lo aveva avuto da un bel po’ (e infatti il pancione fa capire che manca poco). Lei, che di solito lo segue in tutti gli appuntamenti più importanti, quest’anno ha saltato tutte le classiche della campagna del Nord e anche le corse a tappe a cui il due volte campione del mondo ha preso parte. Inoltre nelle foto postate insieme lei è sempre apparsa a mezzo busto.

Evidentemente i coniugi Sagan volevano aspettare il momento giusto per dare l’annuncio e volevano farlo come si deve. In fondo in patria, in Slovacchia, sono un po’ come David e Victoria Beckham in Gran Bretagna o come Totti e Ilary da noi…

Il loro matrimonio, l’11 novembre 2015, fu un evento nazionale, con una festa in grande stile, poi hanno lavorato insieme in alcuni spot di una marca di integratori alimentari, il più celebre è quello in cui hanno interpretato Danny Zuco e Sandy Olson sulle note di Grease. Era inevitabile, dunque, che l’annuncio dell’arrivo del primo figlio fosse dato con una certa enfasi.

Sagan, intanto, dopo due vittorie di tappa in volata al Giro di Svizzera la scorsa settimana, si appresta a disputare il Tour de France andando a caccia della sua sesta Maglia Verde consecutiva dopo quelle conquistate ininterrottamente dal 2012 al 2016, l’anno scorso con tanto di nuovo record di punti (ben 470) più il premio per la Combattività.

(Lucia Resta , cc-by-nc-nd)

–

Foto twitter.com/petosagan