Economia, ministero prevede crescita al 4,2% e 4,4% nei prossimi due anni Secondo le ultime previsioni pubblicate ieri dal ministero delle Finanze, il PIL della Slovacchia è atteso crescere quest’anno del 3,3% su base annua, un dato confermato dalla precedente prognosi, e accelerare al 4,2% e al 4,4% nel 2018 e 2019, con un miglioramento per il prossimo anno di due decimi di punto percentuale rispetto a febbraio. A spingere l’aumento del ritmo saranno soprattutto il crescere del consumo delle famiglie, che è previsto essere il migliore dal 2009, ma anche gli investimenti privati. A presentare questi numeri, con evidente soddisfazione, sono stati ieri il primo ministro Robert Fico insieme al ministro delle Finanze e vicepremier Peter Kazimir, entrambi del partito socialdemocratico Smer-SD che guida la coalizione del governo slovacco. La crescita oltre i quattro punti percentuali dei prossimi anni, dovuta in buona parte all’avvio della produzione della fabbrica automobilistica Jaguar Land Rover, dovrebbe posizionare la Slovacchia al primo posto tra i paesi di Visegrad, ha detto Kazimir, secondo il quale nel complesso la struttura della crescita economia è «molto sana ed equilibrata». Commentando il calo della disoccupazione, che è prevista all’8,2% per il 2017 per poi scendere al 7,5% al 6,9% nei prossimi due anni, Fico ha detto che saranno raggiunti i minimi storici, ed è presumibile che si potrà scendere ancora fino sotto al 6%. Nel frattempo, il tasso di occupazione dovrebbe aumentare dell’1,8%, con oltre 40.000 nuovi posti di lavoro che dovrebbero essere offerti solo quest’anno. In aumento anche i salari su base annua, con tassi dal 4,6% di quest’anno fino al 4,8% nel 2019, uno sviluppo presumibilmente dovuto alla crescente carenza di personale qualificato. I prezzi al consumo, ha notato il ministro Kazimir, vedranno un aumento dell’1,3% nel 2017, che dovrebbe incrementare all’1,7% nel 2018 e all’1,9% nel 2019. Questi aumenti saranno moderati, ha detto, dalle recenti decisioni del governo sui prezzi regolamentati dell’energia. Secondo il ministro gli unici rischi che possono intaccare questi risultati economici in Slovacchia possono essere gli sviluppi della Brexit e della situazione bancaria in Italia. (Red) –

