Polizia spara su auto in fuga, ucciso un diciassettenne Un 17enne è rimasto ucciso in un incidente avvenuto quando agenti di polizia hanno sparato sabato sera all’auto nella quale viaggiava nei pressi della città di Nova Bana, nel sud della Slovacchia. Un’auto della polizia che si stava immettendo sulla strada principale ad un bivio ha notato un’automobile, una Seat Ibiza guidata da Michal, 19 anni, conosciuto perché già arrestato in passato e cui era stata già tre volte ritirata la patente. Gli agenti hanno deciso di seguire la macchina, e quando hanno acceso la sirena l’auto ha accelerato e superato un veicolo con una manovra rischiosa. I poliziotti hanno sparato un paio di colpi di avvertimento in aria, e poi hanno abbassato la mira verso il veicolo in fuga. L’auto, che andava a velocità elevata, si è schiantata dopo un passaggio a livello ferroviario. Dentro la macchina, oltre all’autista, erano altre tre persone, tra le quali il 17enne Tomas, che era rimasto ferito gravemente dall’incidente, e da un proiettile. Il giovane è morto nonostante i tentativi di salvarlo di un’ambulanza arrivata sul posto. Non è chiaro al momento quali siano state chiaramente le cause della morte. La polizia ha incolpato dell’incidente la guida spericolata del conducente. Sull’accaduta ha lanciato una inchiesta interna il ministero degli Interni. La questione sarà esaminata anche dalla commissione parlamentare Interni. Nel frattempo il difensore civico della repubblica, Maria Patakova, ha invitato la polizia a tirare fuori la registrazione della telecamera che hanno tutte le macchine in servizio per fare piena luce sull’accaduto. Il 17enne era seduto dietro il conducente, e secondo un altro testimone gli aveva gridato di fermarsi. La madre del giovane ha detto a tvnoviny.sk che quando agenti di polizia si sono presentati alla sua porta per comunicarle la morte del figlio lei aveva creduto a un incidente. Essi avevano infatti dimenticato di dirle che gli avevano sparato. (Red) Foto minv.sk Facebook

