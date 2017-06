In Slovacchia le condizioni ideali per testare nuove tecnologie di pagamento La Slovacchia supera la maggior parte dei paesi europei in termini di innovazione nelle soluzioni di pagamento, grazie alla disponibilità dei dettaglianti e dei clienti a provare nuovi sistemi. A dirlo è una analisi di Deloitte, secondo cui è qui che ci sono «condizioni ideali per lo sviluppo di innovazioni in questo settore». In questo campo si sono già fatte notare imprese come TrustPay, che fornisce pagamenti online, Papaya, che trasforma il telefono cellulare in un registro di cassa, Viamo, che permette di fare pagamenti a numeri di cellulare o Besteron, un sistema di pagamento per i negozi online. Le nuove aziende di tecnologia finanziaria stanno sviluppando soluzioni per pagamenti, prestiti, trading elettronico, sicurezza, asset management, analisi dei dati e software, ricorda in un articolo il settimanale . Del resto è qui che Visa ha avuto in passato i migliori risultati con le sue carte di debito e tecnologie contactless, in deciso anticipo rispetto ad altri mercati europei anche più evoluti. (Red) Facebook

