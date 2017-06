La Slovacchia turistica: il castello vecchio di Banska Stiavnica

La città di Banská Štiavnica, in passato rigogliosa grazie ai ricchi giacimenti argentiferi sfruttati per secoli, è iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Una delle curiosità della città è il fatto che vi si trovano due castelli contrapposti, il Castello Vecchio e il Castello Nuovo.

Starý Zámok, il Castello Vecchio che domina l’abitato storico della cittadina mineraria, fu costruito intorno all’antica chiesa parrocchiale durante il periodo delle invasioni turche. La parte più antica del castello è ancora riconoscibile come l’ex chiesa della Vergine Maria, risalente al XIII secolo.

Le fortificazioni costruite intorno ad essa nel XIV secolo costituirono la base del futuro castello cittadino. La basilica a tre navate fu ricostruita in stile gotico nel XVI secolo, ma quando la minaccia turca si fece più reale fu trasformata in una fortezza con un cortile interno, dopo la rimozione del tetto a volte. Nel XVIII secolo l’edificio fu poi adattato in stile barocco con una torre d’ingresso. […continua]

–

Foto banskastiavnica.travel

cc-pd@500px

cc-by-sa