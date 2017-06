Bratislava in festa per i 300 anni di Maria Teresa Bratislava ha indetto una settimana di celebrazioni, dallo scorso fine settimana, per festeggiare un doppio anniversario: i 300 anni della nascita dell’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo-Lorena, il 13 maggio 1717 e la cerimonia della sua incoronazione, avvenuta il 25 giugno 1741 nella Cattedrale di San Martino a Bratislava. Per tutta la settimana fino al 17 giugno si sono organizzati una serie di eventi sotto il nome “Coronation Tour”, tra i quali una settimana di visite guidate in inglese tedesco e ungherese con appuntamento tutti i giorni alle 15:00 presso il Centro di Informazioni Turistiche su Primacialne Námestie, per iniziare un viaggio sulle orme degli Asburgo. Il percorso delle visite seguirà i siti più importanti associati alla cerimonia di incoronazione dei governanti ungheresi e delle loro mogli. Sarà anche l’occasione per saperne di più sui luoghi associati al regno di Maria Teresa durante il quale Bratislava ebbe un vero boom economico e culturale senza precedenti. Sono diverse le attività, spettacoli, concerti, tornei in costume ed eventi culturali che riportano la città a vivere l’atmosfera di tre secoli fa, e il tema dell’incoronazione sarà trattato da conferenze scientifiche internazionali e dibattiti di esperti. Presso i Musei di Città e la Galleria Civica sono esposte mostre che ripresentano l’imperatrice e la sua epoca. Oggi alle 17:00 il gruppo in costume Tostabur attraverserà il centro storico per invitare i cittadini alla rievocazione della cerimonia di incoronazione prevista per domani 17 giugno, e alle 18:00 la cattedrale ospiterà un requiem alla memoria di Maria Teresa. Domani alle 16 a partire dal castello si terrà la “Parata dei due re”, con numerosi figuranti in costume e gruppi di rievocazione storica e musicanti che percorreranno le strade antiche del centro e concluderanno il lungo percorso con l’incoronazione sulla Piazza Principale (Hlavne namestie). Per tutto il giorno si svolgeranno mercatini di artigianato e alle 18:00 un torneo di cavalieri sulla riva del Danubio Tyrsovo. Alle 20:30 il programma sarà concluso da una rappresentazione teatrale in tema su Hlavne namestie. Maggiori informazioni e il programma completo . Qui di seguito alcuni dei luoghi della città più legati a Maria Teresa. Il castello, residenza reale dei sovrani ungheresi, ha mantenuto i gioielli della corona in una delle sue torri. La Cattedrale di S. Martino ha ospitato la cerimonia di incoronazione solenne di numerosi re e regine ungheresi. L’abside della Chiesa dell’Annunciazione, detta dei Francescani, in stile gotico, la più antica della città. Dopo l’incoronazione il re qui decorava i cavalieri con l’Ordine dello Speron d’Oro. Davanti alle mura della città il re giurava di mantenere tutti i privilegi della nobiltà; la “Collina dell’Incoronazione” era il capitolo finale della cerimonia solenne, durante la quale il re dondolava la spada nelle quattro direzioni e prometteva di proteggere il paese contro i nemici.

Bratislava, l’antica Pressburgo, è uno dei luoghi che ha avuto l’onore di ospitare l’incoronazione dei monarchi europei come Reims, Praga e Francoforte. (Red) –

