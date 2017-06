Bratislava tra le città più convenienti per dormire

Bratislava è una delle città più convenienti al mondo in termini di alloggio. Secondo l’indice 2017, che ha messo in fila oltre 200 diverse località, dalla più costosa alla più economica, Bratislava risulta 140esima. I costi per una notte in albergo rilevati a Bratislava dallo studio vanno dai 91 di un hotel a una stella ai 365 di uno a cinque stelle. Dormire in hostello costa in media 17 euro e 60 euro in un alloggio affittato da privati.

L’indagine è stata realizzata per conto del portale Campsy, che ha analizzato il costo per notte in diverse città e regioni, distinguendo tra alberghi (suddivisi per stelle), ostelli, servizi di alloggio presso privati come quelli di Airbnb e campeggi, settore in cui è specializzato Campsy.

Le prime cinque destinazioni da nababbi sono Monte Carlo, Saint Tropez, Reykjavik, San Francisco e New York. Mentre le cinque città meno costose sono Kuala Lumpur, Skopje, Tirana, Antalya e Sofia.

(Red)

–

Foto cc-by-nc