Festival Golden Beggar di Kosice, ecco i vincitori Il Golden Beggar si è concluso sabato 10 giugno alla Dom Umenia con la premiazione dei vincitori. Il Golden Beggar for Local Television è stato vinto da «Strokes» (Serbia ) di Vladimir Perovic,. Il documentario di Petrovic racconta la storia di Arsala storia di un ragazzo disabile che trova la forza di superare la propria disabilità e perseguire le proprie ambizioni. Ad aggiudicarsi il GOkden Beggar nella categoria Giovani Autori è «Rabie Chetwy» (Egitto) di Mohamed Kamel; un delicato ritratto dei complessi rapporti tra un padre vedovo e la figlia adolescente che deve affrontare il momento della passaggio alla maturità fisica. IL Golden Beggar della categoria Production Company è stato vinto da «Spring flood, Belgium» di Jeannice Adriaansens. Il film incentrato sull’incontro tra una signora anziana ed un teenager racconta la ricerca e il bisogno del calore umano e rapporti sinceri di amicizia tra due persone solo apparentemente lontane per età. Il premio dell’Associazione dei giornalisti serbi Zora è andato a «First person singular» (Turchia) di Mehmet Gulkanat; il premio Press Vitez a «No relation» (Spagna() di Manuel Manrigue. Il riconoscimento della Fogelsong Foundation Usa è invece stato assegnato a Nowhere line: Voices from Manus Island (Australia e Regno Unito) diretto da Lukas Schrank. Tre le menzioni speciali assegnate a : «Home» (Kosovo-Regno Unito) diretto da Daniel Mulloy; «My home» (Francia) di Uriel Jaouen e Zrehen «Orsha..Minsk…Orsha» (Bielorussia) di Yuliya Ralko. Sono poi stati asseganti i premi del Sindaco di Kosice a «OsloTraffic» (Norvegia) di Johanna Pyykko; del sindaco di Spišskà Nopvà Ves ìa Evcilik (Turchia) di Cenk Koksal e Özgül Gürbüz e del Sindaco di MIchalovce a «The Chair of life» (Spagna) diretto da Carlos Valle. Gli altri temi che la giuria del Golden Beggar ha assegnato quest’anno sono il premio per il miglior film slovacco del Consiglio per il broadcasting e le radiotrasmissioni della Slovacchia vinto da «A Story written by wine» di Peter Chmiela. (Red) Facebook

