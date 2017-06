Occupazione in crescita in aprile in Slovacchia: + 2,6% nell’industria Secondo i dati pubblicati martedì dall’Ufficio di Statistica nazionale slovacco per il mese di aprile, l’occupazione in Slovacchia è cresciuta su base annua in diversi settori, soprattutto nei comparti della ristorazione, dove l’aumento è stato del 10,1%, e nell’industria dll’accoglienzam del 9,2%. Altri incrementi importanti, sempre in confronto all’aprile dello scorso anno, si sono registrati nella vendita e riparazione di autoveicoli (+8,1%), nelle aziende che fanno attività di informazione e comunicazione (+3,6%), e nel commercio al dettaglio (+3,5%) e all’ingrosso (+3,4%). Nei primi quattro mesi dell’anno corrente i tassi di occupazione medi sono aumentati dell’8,6% in alberghi e ristoranti, del 7,9% nelle attività di vendita e riparazione di autoveicoli, del 4,9% nei servizi di mercato selezionati, del 4,6% nelle società dell’ICT e del 4,5% nelle aziende di trasporto e stoccaggio. (Red) –

