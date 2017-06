Paolo Fresu a Bratislava per la prima volta, in concerto con Bebo Ferra il 25 giugno Domenica 25 giugno Paolo Fresu insieme al chitarrista Bebo Ferra terrà un concerto presso l’auditorium della Radio Nazionale Slovacca a Bratislava. Il grande trombettista jazz noto sulla scena internazionale arriva in Slovacchia per la prima volta nell’ambito di un tour molto intenso che lo sta portando in giro per l’Italia e l’Europa – prima della capitale slovacca Fresu suona al Teatro Romano di Verona e subito dopo a Bucarest e Leopoli. L’evento si tiene nell’ambito del 10° festival italiano in Slovacchia “Dolce Vitaj”. Paolo Fresu, nato nel 1961 a Berchidda in Sardegna, nel corso della sua carriera ha vinto molti premi in Italia e all’estero, come ad esempio il prestigioso “Django d’Or” per il miglior musicista jazz europeo e nel 2000 ha ricevuto la nomination come “Miglior musicista internazionale”. Le sue numerose collaborazioni gli hanno permesso di esibirsi in ogni continente con grandi esponenti della musica jazz e contemporanea. Ha suonato in oltre 350 album, un’ottantina dei quali a proprio nome e gli altri con collaborazioni internazionali. Fresu è un artista che spazia tra i più svariati generi, dalla musica antica a quella contemporanea, dal jazz alla etnica e partecipa inoltre a progetti multimediali assieme a personalità del mondo letterario e teatrale italiano e internazionale. Ricordiamo, tra le tante collaborazioni, quelle con importanti nomi dell’entourage jazzistico come Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano e Jan Lundgren. Attualmente l’artista vive tra Parigi, Bologna e la sua amata Sardegna della quale ha detto alcuni anni fa: «La Sardegna è una terra di grandi silenzi, io suono come suono perché ho vissuto la mia infanzia nel silenzio che, in qualche modo, mi ha insegnato e mi ha forgiato». E il jazz? «È una chiave d’accesso a tanti mondi, una musica misteriosa, universale, forte, uno strumento incredibile di crescita, scoperta e condivisione». –

Informazioni

Data: domenica 25 giugno 2017, ore 20:00

Luogo: Auditorium della Radio Nazionale Slovacca, Bratislava

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura di Bratislava e Salek Production

Biglietti a partire da 15 euro in vendita su (Istituto Italiano di Cultura a Bratislava) Facebook

