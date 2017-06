La Slovacchia ha aperto il suo padiglione a Expo Astana 2017 La Slovacchia è tra i 115 paesi di tutto il mondo, oltre ad almeno 20 organizzazioni internazionali, che sabato 10 giugno hanno aperto il proprio padiglione all’Expo 2017 di Astana, in Kazakhtan, dove era presente per l’occasione in rappresentanza del suo governo il ministro dell’Economia Peter Ziga (Smer-SD). Il ministro ha detto ai giornalisti che occasioni come questa sono per la Slovacchia una ottima opportunità per estendere la visibilità del Paese a livello internazionale. Il padiglione slovacco è stato pensato come una mostra che possa riflettere la mentalità, la cultura e la spinta innovativa del Paese, particolarmente nel settore energetico, con i suoi 354 metri quadrati concepiti come un’unica grande opera d’arte. Il tema principale dell’Expo è infatti “il futuro dell’energia”, un soggetto, ha detto il vicepresidente della Commissione europea per l’Unione energetica, lo slovacco Maros Sefcovic presente all’inaugurazione, che si è chiaramente ispirato all’accordo sul clima di Parigi e allo sforzo della comunità globale per combattere il cambiamento climatico e cercare di espandere l’uso di risorse ed energia sostenibili. La partecipazione slovacca, che è stimata costare 2,66 milioni di euro per i 93 giorni di esposizione internazionale, è incentrata su cinque grandi aree tematiche (innovazione, scienza e ricerca, cultura, sport e turismo), con l’obiettivo di migliorare la cooperazione internazionale della Slovacchia a livello energetico. La mostra slovacca si svolge con lo slogan “Energy & Slovakia – Good Idea”, puntando a mostrare un Paese dall’industria avanzata, dal potenziale innovativo, dalla forza lavoro altamente qualificata e dalle solide basi nella ricerca scientifica. Il commissario generale per il padiglione slovacco, Patricia Zacikova, ha detto in una conferenza stampa alcuni giorni fa che la presenza ad Astana offrirà opportunità per gli imprenditori slovacchi di stabilire contatti preziosi e penetrare nuovi e interessanti mercati, in particolare in Asia. Nel periodo dei tre mesi dell’Expo si svolgeranno in Kazakhstan almeno due grandi missioni imprenditoriali dalla Slovacchia. Il 18 luglio presso l’esposizione si celebrerà la giornata slovacca. (Red) Facebook

