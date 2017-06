Sarà in Slovacchia l’unica Inter Academy in Europa centrale Dal 3 al 15 luglio lo stadio di calcio in località Trebatice, vicino al noto centro termale di Piestany, sarà sede dell’unico “Inter Summer Academy Camp” ufficiale nell’Europa centrale. Nelle due settimane si alterneranno due gruppi di bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni provenienti dalla Slovacchia e dai paesi limitrofi, che seguiranno un ciclo di lezioni di sei giorni sotto la guida di allenatori professionisti che utilizzano una metodologia testata dal Football Club Internazionale Milano con l’assistenza di istruttori di calcio slovacchi. Diversi team si occuperanno dell’allenamento dei calciatori e anche dei portieri nelle diverse classe di età. A presentare l’evento, che come detto sarà l’unico a marchio Inter in Europa centrale quest’anno, sono stati la scorsa settimana a Bratislava dirigenti come Marco Monti, direttore tecnico dell’Inter Academy e Andrea Bonariva, direttore vendite del Global Youth Business dell’F.C. Internazionale Milano SpA, accompagnati da Radoslav Mlynar di RM sports & fun, partner e organizzatore locale. L’iniziativa darà la possibilità a bambini e bambine che giocano a calcio la possibilità di migliorare le proprie abilità e dare linfa a piccoli talenti in erba che un giorno potrebbero diventare dei campioni. Si svolgerà inoltre all’interno del camp il workshop “Inter Coaching Clinic” dedicato agli allenatori locali, prendendo spunto dal lavoro realizzato sui giovani dal Football Club Internazionale Milano. Il seminario sarà composto da una parte teorica e una pratica nei giorni 5 e 12 luglio. Questa è la prima iniziativa dell’Inter in Slovacchia, ma è in cantiere la progettazione in loco di una Inter Academy su base annuale in collaborazione con RM group e Radoslav Mlynar come partner regionale. Un progetto simile è stato realizzato dall’Inter in Cina, a Tokyo e a Cordoba, in Argentina, e una Inter Academy è in fase di costruzione in America. La Slovacchia ha l’opportunità unica di diventare il primo paese in Europa a vantare un’accademia giovanile ufficiale di un grande club come l’Inter Milano. Le iscrizioni all’Inter Academy Camp in terra slovacca sono aperte . (La Redazione) Facebook

