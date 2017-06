Da Bratislava transitati 550mila passeggeri a fine maggio, Milano nella Top-5

L’Aeroporto di Bratislava, primo scalo della Slovacchia, ha comunicato i risultati in termini di traffico, nei primi cinque mesi del 2017. Alla fine di maggio risultano essere transitati per lo scalo 550.198 passeggeri, un numero appena superiore a quello dell’anno scorso, ma nel frattempo è aumentato del 4% il volume di trasporti cargo, che hanno rappresentato 9.500 tonnellate di merci, con un 15% di crescita nel mese di maggio, quando sono state gestite 2.138 tonnellate di carico.

Nel solo mese di maggio i passeggeri sono diminuiti di un punto percentuale su base annua a 129.939, e sono stati 2.266 i voli in arrivo e partenza. In termini di numero di passeggeri trasportati è andato dai primi 2017 maggior parte dei passeggeri dall’aeroporto di Bratislava per le destinazioni di Londra-Stansted, Dublino, Mosca-Vnukovo, Milano-Bergamo e Berlino sono le cinque destinazioni che hanno visto il maggior numero di viaggiatori in arrivo o partenza presso lo scalo di Bratislava.

(Red)

Foto bts.aero