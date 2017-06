La fabbrica VW di Bratislava perderà il modello Skoda Citigo

La casa automobilistica ceca Škoda, parte del gruppo Volkswagen, ha annunciato che quella corrente sarà l’ultima generazione della sua piccola vettura da città, la Citigo, che oggi è prodotta nello stabilimento di Bratislava insieme alle cugine della stessa classe VW Up! e Seat Mii che, almeno la prima, continueranno ad essere prodotte in futuro con nuovi design.

La Citigo è stata appena sottoposta a un nuovo lifting per il 2017, quindi per ora non è chiaro da quando la produzione sarà fermata, ha scritto il settimanale . Il marchio ceco sarebbe indirizzato a spingere la propria produzione verso modelli crossover, e la Citigo soffre sul mercato della concorrenza interna della Fabia, sorella più grande sempre della Škoda.

