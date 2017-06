Kiska: la Slovacchia sostiene il desiderio dell’Ucraina di integrazione nell’UE

Il presidente slovacco Andrej Kiska in un discorso alla frontiera slovacco-ucraina di Vysne Nemecke, nella regione di Kosice, durante l’incontro con il capo dello Stato ucraino Petro Poroshenko ha dichiarato domenica che la Slovacchia dà il suo pieno sostegno a Kiev nel suo tentativo di aderire all’UE. L’incontro tra i due presidenti intendeva celebrare l’introduzione di un regime di movimenti senza visto tra l’UE e l’Ucraina, entrato in vigore il giorno stesso. Kiska ha detto che la liberalizzazione dei visti è una cosa di rilievo non solo per l’Ucraina ma anche per l’UE e la Slovacchia, e avvicina maggiormente il paese ex sovietico alla realizzazione del sogno europeo. Gli stati membri dell’Unione europea hanno approvato il “no-visa regime” il mese scorso a Strasburgo, che permetterà agli ucraini in possesso di passaporto biometrico di viaggiare liberamente nella zona Schengen per brevi soggiorni fino a tre mesi. La liberalizzazione dei visti non dà tuttavia ai cittadini ucraini il diritto di lavorare all’interno dell’UE.

(Red)

Foto (archivio) prezident.sk