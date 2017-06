Mongol Rally 2017 – ScaccoMatto cerca altri sponsor A poco meno di un mese dalla partenza per la Mongolia, il team ScaccoMatto (di cui abbiamo già parlato) sta ultimando i preparativi sull’auto che a Luglio li porterà fino in Siberia per poi tornare a Bratislava. In qualità di sponsor ufficiale del team ScaccoMatto, si è presa carico dei lavori di meccanica tra i quali il cambio delle sospensioni, un nuovo impianto frenante, una batteria ausiliaria e un controllo generale che garantirà non solo l’arrivo in Siberia, ma anche il ritorno in terra Slovacca. Inoltre, l’auto è stato equipaggiata con dei fari più potenti, due ruote di riserva e anche un portapacchi. Daniele e Gaetano si dicono molto soddisfatti del lavoro svolto ed ora più che mai si sentono sicuri di riuscire a portare a termine l’ardua impresa. Il design invece, è opera di , artista Italiano che negli ultimi anni si è imposto nel triveneto come “astro nascente” del disegno a mano libera. Diego (cugino di Daniele) ha viaggiato dall’Italia alla Slovacchia e durante un solo weekend ha creato il capolavoro sulla vecchia Panda. sta ora cercando nuovi sponsor che siano interessati a comprare spazi pubblicitari sulla loro auto. Chi fosse interessato può contattarli direttamente alla loro casella di posta elettronica. Gaetano e Daniele ancora non riescono a credere che una vecchia auto acquistata per soli 300 Euro sia ora un vero e proprio capolavoro di estetica e meccanica. Non resta dunque che seguire la loro avventura estiva attraverso i 15 Stati, 2 deserti e un mare che li separa dal loro sogno: comprare almeno 5 capi di bestiame da consegnare a famiglie contadine Africane. (Red) Facebook

