Stime OCSE: crescita PIL slovacco al 3,3% quest’anno e 4,1% il prossimo

Secondo l’ultima previsione economica dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, meglio conosciuta con l’acronimo di OCSE, l’economia della Slovacchia manterrà una crescita robusta quest’anno, e una ulteriore accelerazione è prevista per il 2018. Nelle proiezioni dell’organizzazione internazionale il PIL del Paese è previsto crescere del 3,3% nel 2017 e del 4,1% l’anno prossimo, grazie in particolare alla forte domanda interna, e al miglioramento della situazione sul mercato del lavoro che contribuirà ad aumentare i consumi delle famiglie. La disoccupazione è stimata diminuire dal tasso del 9,6% visto nel 2016 a un 8,5% quest’anno, e al 7,6% il prossimo, che sarebbe la cifra più bassa segnata in Slovacchia dalla data della creazione dello Stato indipendente nel 1993.

(Fonte RSI/Rtvs)