Fico: la Slovacchia nel nucleo dell’UE. Sulik: meglio di no, perderebbe vantaggi Da tempo il primo ministro Robert Fico (Smer-SD) ripete in tutte le occasioni che gli sono consentite il mantra che la Slovacchia «deve essere parte del nucleo dell’UE», rifiutando l’idea di una Europa a più velocità dalla quale il Paese potrebbe essere escluso. In realtà, è la sua teoria, le due velocità esistono già: non tutti i paesi membri dell’UE sono infatti anche membri dell’area Euro o di quella Schengen per la libera circolazione delle persone. Ma Richard Sulik, leader del maggiore partito di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS), ha detto la scorsa settimana in un video sul sito del suo partito che la Slovacchia non deve cercare a tutti i costi di essere nella Serie A dei paesi membri dell’UE e che anzi potrebbe anche essere pericoloso una tale collocazione. «Se scegliamo l’integrazione», ha detto Sulik, «allora questa deve portare vantaggi visibili per la Slovacchia. Altrimenti sarebbe preferibile rimanere in seconda fila». Essere nel nucleo forte dell’UE proverebbe il Paese dei suoi benefici economici, come ad esempio le basse aliquote di imposta. Negli indicatori dal 2000 ad oggi, ricorda il leader liberale, la Slovacchia ha riportato risultati migliori di molti dei paesi di Serie A, ad esempio nella crescita cumulata del prodotto interno lordo, negli sviluppi del debito pubblico, nelle imposte dirette e nel basso rischio di terrorismo. Gli ha risposto poche ore dopo il premier, sottolineando che il Paese può sedere sul “treno dell’integrazione” o rimanere parcheggiato in deposito. Secondo lui è necessario che i paesi dell’Eurozona debbono cooperare ancora più strettamente in futuro, e una maggiore integrazione, nota il primo ministro, ha sempre aiutato la Slovacchia in passato. Volendo citare dei numeri, i vantaggi dell’essere dentro l’UE contano per il 97% contro un 3% di svantaggi, ha concluso Robert Fico. (Red) Facebook

