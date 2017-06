Bratislava è la risposta del centro Europa alla Silicon Valley

Chi crede che il settore hi-tech non affronta i problemi del mondo reale dovrebbe visitare Bratislava, ha scritto in un lungo articolo il . La città slovacca, capitale di quella che è stata denominata Danube Valley, spera di diventare la risposta centroeuropea alla Silicon Valley. Per dimostrare la sua tesi, l’articolo cita l’auto volante , la società di sicurezza informatica , l’app di navigazione mobile , gli sviluppatori di giochi digitali , il produttore di videocamere 3D , le tecnologie di perforazione al plasma di e l’applicazione di interazione con il pubblico .

Sotto: video di presentazione della GA Drilling

Qui, dice l’autore, è facile trovare laureati in materie tecnologiche che sono relativamente poco costosi. Le aziende di tecnologia, tuttavia, lamentano la mancanza di finanziamenti per le aziende nelle fasi successive di sviluppo e la fuga all’estero dei cervelli migliori. .

