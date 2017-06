Abitanti di Bratislava, sono 250.000 in più delle statistiche ufficiali

Secondo i dati statistici ufficiali nella capitale slovacca Bratislava hanno residenza 417.000 cittadini. Ma in realtà gli abitanti della città sono almeno il 50% in più, portando il totale a circa 666.000, secondo uno studio della società Market Locator che stima in circa 250.000 persone in più la differenza tra i dati dell’Ufficio di Statistica e la realtà. Per arrivare a tale conclusione l’indagine ha usato vari dati anonimi presi dall’utilizzo notturno di circa 2,7 milioni di telefoni cellulari dalle reti dei tre maggiori operatori di telefonia mobile in Slovacchia.

L’analisi, ha scritto il quotidiano Sme, ha mostrato che la maggiore differenza tra i dati ufficiali e la realtà si trova nel terzo distretto di Bratislava, quello a nord del centro che comprende i municipi di Nove Mesto, Raca e Vajnory, dove la popolazione reale è praticamente raddoppiata rispetto ai dati statistici. La minor differenza invece è stata registrata nel primo distretto, quello di Stare Mesto, il centro storico della capitale. Il risultato è un po’ una sorpresa, perché molti pensavano finora che la gran parte di coloro che vivono in città senza averne la residenza avessero l’abitazione nel quartiere di Petrzalka. Nel quinto distretto, di cui fa parte Petrzalka insieme a Rusovce, Jarovce and Cunovo, sarebbero “solo” 38.000 i cittadini senza residenza, portando la popolazione totale a quasi 150.000 persone.

A questi numeri vanno poi aggiunte altre 130.000 persone che passano la giornata in città per lavoro, per frequentare le scuole o per altri scopi. I pendolari per lavoro sarebbero la quota maggiore, sei persone su dieci, mentre gli altri quattro sono più che altro studenti di scuola secondaria e universitari.

(Red)

–

Foto: Bratislava Marathon

cc-by