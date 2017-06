Disoccupazione, il tasso scende all’ 8,7% nel primo trimestre Nel primo trimestre del 2017 il numero di persone registrate presso gli uffici del lavoro è passato da 284.500 a 239.700, diminuendo di 44.800 unità (-15,7%), dice l’Ufficio di Statistica nel suo aggiornamento mensile pubblicato oggi. Il tasso di disoccupazione rispetto al primo trimestre 2016 è sceso di 1,7 punti percentuali all’8,7%. Sia per i maschi che per le donne il tasso di senza lavoro è sceso all’8,7%, con una diminuzione più significativa per le donne (-2,9%) che per gli uomini (-0,7%). Rispetto all’ultimo trimestre 2016 e considerando gli effetti stagionali sono 12.300 le persone disoccupate in meno, per un totale di 235.300. La fascia di età 35-49 anni rappresenta il 35% di tutti i disoccupati. Sebbene ci siano miglioramenti in tutte le categorie di età, il calo maggiore si è verificato (11.100 persone) tra i giovani di 25-34 anni. A livello geografico, la regione di Presov ha il maggior numero di disoccupati (54.200 persone), davanti a Kosice (45.500). Una riduzione della disoccupazione si è verificata in tutto il Paese, con i migliori risultati nelle regioni di Trencin (-38,3%) e Trnava (-35%). (Red) –

