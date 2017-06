Imprese tedesche: la Slovacchia manca di manodopera qualificata La forza lavoro qualificata e poco costosa è stata a lungo il vantaggio competitivo più importante della Slovacchia, in particolare per le industrie legate alla tecnologia, un fattore chiave per attrarre investitori alla fine del secolo scorso. Ma oggi le cose sono cambiate, e oggi il problema maggiore del Paese è la carenza di lavoratori specializzati. Questo dice un sondaggio svolto tra le imprese associate alla Camera di commercio e industria slovacca-tedesca (SNOPK). Diverse aziende tedesche citano il fatto di essere arrivate in Slovacchia negli anni del grande sviluppo economico e industriale, soprattutto nel settore dell’automobile, ma ora si trovano a combattere tra di loro per i pochi dipendenti qualificati rimasti. Secondo SNOPK ad inasprire il problema c’è il fatto che il mercato del lavoro nel Paese, che ha goduto in passato di un vantaggio competitivo dall’insegnamento tecnico e matematico delle scuole professionali e delle università, ora soffre dello scostamento tra l’istruzione proposta e le necessità delle aziende, che si è acuito nel corso degli anni. La scuola non è stata al passo con i tempi, e non ha modernizzato il suo piano di insegnamento, dunque non soddisfa più le richieste delle imprese. La Camera tedesca è a completo favore della doppia istruzione (l’alternanza scuola-lavoro), mirata a riallineare il piano di studi del sistema scolastico con le esigenze dei datori di lavoro. (Red) –

