Bratislava: rapporto annuale sul mercato immobiliare Gli slovacchi preferiscono acquistare piuttosto che affittare la casa in cui vivere. La tendenza è stata alimentata nel 2016 dai tassi di interesse dei mutui al di sotto del 2%. Ma i prezzi di appartamenti e case a Bratislava sono tra i meno accessibili di 18 città europee, secondo il rapporto “Housing 2017” della società RE / MAX. Lo scorso anno il prezzo medio di vendita di un appartamento in città era di 157.500 euro, ma solo di 60.000 per un appartamento in campagna. L’offerta di nuovi appartamenti a Bratislava nel 2016 è aumentata in modo significativo (+33%), ma la domanda sta crescendo più lentamente. Il 64% dei nuovi edifici nella capitale è effettivamente occupato e ci sono 3.400 case vuote. Secondo gli analisti, quest’anno i prezzi di vendita degli appartamenti nelle aree urbane e nelle aree rurali dovrebbe aumentare del 5% in media, mentre i prezzi dell’affitto dovrebbero aumentare del 3% in città e rimanere quasi invariati nei villaggi. Il prezzo medio di vendita per metro quadrato di una casa è 1.520 euro nelle città e 510 fuori. Il costo degli affitti rimane costante: circa 10 euro al metro quadro per le case e appartamenti in città e circa 5 euro le altre. Il rapporto annuale indica una differenza tra i paesi industrialmente avanzati, dove un appartamento in affitto offre indipendenza e flessibilità negli spostamenti per lavoro, mentre nei paesi post-comunisti gli immobili residenziali sono considerati uno status symbol. La casa per gli slovacchi è una delle certezze nella vita: possedere un appartamento in città, una casa sulla spiaggia o un cottage in montagna dà una sensazione di ricchezza. Ma è davvero così? La casa di proprietà non è senza costi, e questi sono spesso elevati: manutenzione, rate del mutuo, tasse. La Banca Nazionale ha messo in campo una serie di misure per prevenire i problemi dei risparmiatori con i pagamenti del mutuo. Da quest’anno è infatti più complicato ottenere un mutuo a causa delle restrizioni applicate dalle banche nel fornire i prestiti e della valutazioni della capacità del richiedente di pagare le rate a lungo termine. Inoltre, i prestiti a copertura totale o superiori all’80% del costo dell’immobile saranno approvati ora solo in casi molto limitati. (Fonte ) –

