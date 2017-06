Ministero Agricultura prepara nuovo ostacolo all’acquisto speculativo di terreni

Dopo l’approvazione dell’emendamento costituzionale per la tutela dei terreni agricoli, che elimina l’equiparazione delle terre a una merce qualunque, la ministra dell’Agricoltura Gabriela Matecna del Partito Nazionale Slovacco (SNS) ha preparato una revisione alla legge sull’acquisto dei terreni agricoli che è stata inviata all’esame interministeriale per i commenti. Il provvedimento, ieri Sme, ha lo scopo di limitare la vendita di terreni agricoli ai non agricoltori, ne vieta l’uso come deposito in conto capitale di una società (sia commerciale che cooperativa) e stabilisce per le terre agricole il loro prioritario utilizzo a scopi alimentari.

Gli agricoltori, secondo il testo preparato, avranno comunque il diritto di primo rifiuto in qualsiasi vendita di terreni agricoli, rimuovendo l’attuale obbligo a offrire la terra prima a coloro che hanno almeno 10 anni di residenza in Slovacchia. L’emendamento imposta dei limiti all’acquisto di terreni in base all’entità acquirente. Un singolo individuo non potrà acquistare più di 3 ettari di terreno, un agricoltore 300 e un’entità legale 700. Vegono favoriti, nel testo, i giovani agricoltori, considerando che l’età media nel settore agricolo sta superando i 50 anni. Il Fondo terriero slovacco (SPF) avrà poi il diritto di prelazione nell’acquisto di tutto il terreno agricolo.

«I terreni agricoli sono una ricchezza insostituibile del nostro Paese. Il nostro compito è quello di garantire il loro utilizzo a favore della indipendenza alimentare della Slovacchia e prevenire la sua utilizzazione a fini speculativi», ha detto la ministra Matecna presentando l’articolato.

