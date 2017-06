Schmiedlova batte la Trevisan e vince il torneo di Grado

Anna Karolina Schmiedlova si è imposta il 4 giugno nel torneo internazionale femminile ITF “Città di Grado Tennis Cup”, concorso con montepremi di 25.000 dollari la cui ventesima edizione si è svolta nei giorni scorsi sui campi di terra rossa nella bella località giuliana sull’Alto Adriatico. La Schmiedlova ha battuto in finale in tre set (2-6, 6-2, 6-4) l’azzurra Martina Trevisan dopo un primo set a favore dell’avversaria. Schmiedlova, 22 anni di Kosice, professionista dal 2011, è attualmente alla 250esima posizione mondiale dopo un periodo non proprio strepitoso. Suo anno migliore il 2015, quando chiuse l’anno in 26esima posizione a seguito di due vittorie nei tornei WTA di Katowice e Bucarest.

(Red)

Foto: schmiedlova.com