La Slovacchia primo paese UE ad usare farmaco cubano per il piede diabetico La Slovacchia sarà il primo paese dell’Unione europea nel quale si applicherà il farmaco cubano Heberprot-P, unico medicinale al mondo in grado di migliorare la guarigione delle ulcere del piede diabetico e di ridurre di oltre l’80% il rischio di amputazione dell’arto. Nel mondo ci sono 382 milioni di persone che soffrono di questa malattia, mentre in Slovacchia, secondo il Centro nazionale per l’informatica medica, i pazienti sono più di ottomila. L’ulcera del piede diabetico è una piaga o ferita aperta che si verifica nel piede in circa il 15% dei pazienti che soffrono di diabete, ed è la principale causa (circa il 50% dei casi) di amputazione degli arti inferiori in diversi paesi. Le complicazioni derivanti dall’amputazione portano spesso alla morte dei pazienti entro i cinque anni successivi. Nei giorni scorsi un gruppo di medici cubani si è recato in Slovacchia per consigliare i medici locali sull’uso del medicinale Heberprot-P. La delegazione è stata ricevuta dal segretario di Stato Andrea Kalavska presso il ministero della Salute slovacco, incontro cui ha partecipato l’Ambasciatore di Cuba, Sonia Yamila Pita Montes. Il ministero della Salute slovacco ha l’obiettivo di offrire ai pazienti un trattamento speciale che può aiutarli a curare la malattia migliorando la loro qualità di vita. Cuba ha sviluppato a partire dall’inizio degli anni ’90, seguendo il crescente interesse per il trattamento, un Centro per l’Ingegneria Genetica e la Biotecnologia che ha lanciato un programma di ricerca sugli effetti biologici della somministrazione parenterale e ripetuta del fattore di crescita epidermico umano ricombinante (FCEhrec) su cui si basa il farmaco. Si tratta di una formulazione iniettabile direttamente nel sito della ferita e accelera la guarigione delle ulcere profonde e complesse impedendo le recidive. Di questo trattamento, che è brevettato in Europa, America Latina, negli Stati Uniti e Asia ed è applicato in oltre venti paesi, hanno beneficiato ad oggi oltre 31mila cubani (Fonte ) –

Foto cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Kotleba e il suo partito finanziati dalla Russia? A Bratislava lo Slovak Export Forum 2017 sulle opportunità di affari in 55 paesi »