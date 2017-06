A Bratislava lo Slovak Export Forum 2017 sulle opportunità di affari in 55 paesi L’Agenzia slovacca per gli investimenti e lo sviluppo del commercio SARIO, insieme al ministero degli Affari esteri ed Europei, organizza per il prossimo 21 giugno lo Slovak Export Forum 2017 (SEF2017), che si terrà nella sala conferenze del ministero degli Esteri. Si tratta di un’occasione unica per esplorare le possibilità di business delle società slovacche nei paesi sviluppati che hanno relazioni diplomatiche con la Repubblica Slovacca e incontrare esperti e rappresentanti della diplomazia slovacca in paesi selezionati in una serie di incontri programmati della durata di 15 minuti. Al Forum saranno presenti rappresentanti del servizio diplomatico slovacco in 55 paesi di tutto il mondo, che saranno a disposizione delle imprese per incontri B2G (Business to Government) allo scopo di promuovere le opportunità di business del mondo industriale e commerciale della Slovacchia. Sarà presente all’evento anche il Consigliere per l’Economia e il Commercio Rudolf Durdik dell’Ambasciata Slovacca in Italia. La partecipazione al Forum fornirà informazioni sui seguenti argomenti:

– incentivi per fare affari in paesi esteri

– fare impresa nei paesi stranieri

– opportunità di networking per joint venture e per l’espansione sui mercati esteri

– servizi offrerti dalle sedi diplomatiche all’estero e informazioni sulle relazioni commerciali tra la Slovacchia e i paesi selezionati. A l’elenco dei diplomatici in paesi stranieri partecipanti e la possibilità di iscriversi (entro il 6 giugno) per un costo di 20 euro a persona. –

Informazioni:

Quando: mercoledì 21 giugno 2017, ore 8:30 – 12:30

Dove: Sala conferenze, Ministero degli Affari esteri ed Europei, Hlboká cesta 2, Bratislava

Contatti: Simona Novosadová T: +421910828342, E: sef@sario.sk, Igor Uhlík, T: +421910828109, E: sef@sario.sk

Iscrizioni aperte fino martedì 6 giugno 2017

Prezzo: 20 eur / persona

Dettagli al sito Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati La Slovacchia primo paese UE ad usare farmaco cubano per il piede diabetico Fico: pugno di ferro contro la corruzione, creato nuovo dipartimento governativo ad hoc »