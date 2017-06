Kiska sull’uscita di Trump dagli accordi di Parigi: Un giorno triste per la Terra Il presidente slovacco Andrej Kiska ha definito la decisione di Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti d’America dagli accordi sul clima di Parigi un «giorno triste per il nostro pianeta». Gli ha fatto eco il ministro dell’Ambiente Laszlo Solymos (Most-Hid) che si è detto deluso perché il cambiamento climatico è un problema globale che colpisce tutti. «È chiaro che gli interessi economici hanno vinto sugli argomenti razionali degli esperti», ha dichiarato il ministro slovacco, che cita l’affermazione del segretario generale dell’ONU Antonio Guterres sul fatto che il cambiamento climatico è «innegabile e incontrollabile». Sta ora all’Unione europea «guidare la lotta contro i cambiamenti climatici insieme alla Cina e all’India», ha detto Solymos. Il presidente del Parlamento slovacco Andrej Danko (SNS) ha detto venerdì che la risoluzione di Trump potrebbe finalmente fare da innesco a una azione congiunta e più incisiva da parte dell’Unione europea. La decisione dell’America è irreversibile, ha detto un analista slovacco di politica estera, ed è ad oggi la più grave decisione della nuova amministrazione Trump in materia di politica estera. Questo atteggiamento, ha notato, potrebbe portare a scenari nuovi del tipo “con voi o senza di voi”, dove la comunità mondiale o capirà che è impossibile agire senza gli Usa e chiederà a Trump di ripensarci, o l’accordo di Pargi funzionerà anche senza gli Stati Uniti. L’accordo sulla riduzione delle emissioni di Co2 per rallentare il riscaldamento globale sotto i due gradi centigradi dall’epoca preindustriale entro il 2050 fu firmato dall’amministrazione di Barack Obama insieme ad altri 195 paesi nel dicembre 2015. Il primo giugno del 2017 il presidente Usa Trump ha annunciato che il Paese si ritirerà dall’accordo e cercherà di riaprire i colloqui per un nuovo accordo, che già Francia, Germania e Italia hanno respinto. (Red, fonte RSI/Rtvs) –

Foto cc-by-sa Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati I grandi classici restaurati del cinema italiano a Bratislava con la rassegna Cinevitaj Questa sera il concerto di apertura del Dolce Vitaj 2017 con Federico Albanese »